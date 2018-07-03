Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK-Dil Eğitimi Bursu" projesi kapsamında, her yıl burs şartlarını taşıyan 400 akademisyenin yabancı dil kursu için en az 2, en fazla 6 ay süreyle yurt dışına gönderileceğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre YÖK tarafından doktora derecesine sahip araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve doktor öğretim üyelerine, yabancı dil eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla burs verilmesi kararlaştırıldı.

Saraç, "YÖK-Dil Eğitimi Bursu" kapsamında, devlet üniversitelerindeki doktora derecesine sahip araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve doktor öğretim üyelerine, yabancı dil seviyelerini yükseltmeleri için yurt dışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerini desteklemek amacıyla YÖK tarafından burs verileceğini belirterek, "Proje kapsamında her yıl burs şartlarını taşıyan 400 akademisyenimizi yabancı dil kursu için en az 2 ay, en fazla 6 ay olmak üzere yurt dışına göndereceğiz." ifadelerini kullandı.



BURS KAPSAMINDA 15 BİN LİRAYA KADAR DESTEK VERİLECEK

Burstan faydalanacaklar için toplamda 15 bin liraya kadar destek sağlanacağını kaydeden Saraç, "Adayların yabancı dil kurs ücretinin aylık 2 bin 500 lirayı geçmeyecek kısmı YÖK tarafından ödenecek. 6 ay süreyle kurs görecek olan akademisyenlerimize toplamda 15 bin liraya varan burs desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Saraç, "YÖK-Dil Eğitimi Bursu"na devlet üniversitelerinde, doktora derecesine sahip araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve doktor öğretim üyelerinden, hizmet süresi en az 3 yıl olup, son 5 yıl içinde yabancı dil sınavından en az 50 ve en fazla 64 puan aldığını belgelendirenlerin başvurabileceğini belirterek, burs projesine ilişkin başvuru şartlarının hafta sonuna kadar üniversitelere iletileceğini kaydetti.



AKADEMİK FAALİYETLER DİKKATE ALINACAK

YÖK tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde, başvuru şartlarına sahip adaylar, ilgili üniversite yönetim kurulunca yabancı dil puanı ve akademik faaliyetleri dikkate alınarak ve alanlar arasında denge gözetilerek değerlendirilecek.

Adaylar, kadrolarının bulunduğu üniversite rektörlüklerine başvurularını yapacak. Üniversite yönetimleri, yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmesini uygun buldukları adayları YÖK'e bildirecek. Rektörlüklerce bildirilen adaylar, YÖK Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanacak..