Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 Temmuz 2018 Cuma günü saat 10.00’da gerçekleşetirilecek olan GAÜ 2018 2. Burs Sıralama Sınavına, KKTC Liselerinde eğtimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerininde katılabileceği belirtilen açıklamada, sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile adayların, yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında burslardan yararlanabileceği ifade edildi. Kazanılan Bursların, GAÜ’nün; ABD, İngiltere, Sri Lanka, Moldova, Hong Kong ve Türkiye’de bulunan kampüslerinde de geçerli olduğu ve bursların 7 yıl kesintisiz olduğu belirtildi.

Sınav 2 kategori şeklinde

Sınavın iki kategoriden oluştuğu belirtilen açıklamada, buna göre, Liselerinde “Türkçe” olarak eğitim-öğretim gören adayların, ‘YKS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtilerek, birinci kategorinin bu adayları kapsadığı bildirildi.

Sınav kitapçığında; 40 Türkçe, 40 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 160 sorunun bulunacağı vurgulanan açıklamada; ikinci kategorinin ise, özellikle kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlanacağı da vurgulandı.

Adayların alanlarına göre; bu kategorideki adaylar; ARTS veya SCIENCE kitapçıklarından birini yanıtlamak üzere tercih edebilecekler. İngilizce sınav kitapçıklarının da 160 sorudan oluştuğu ve sınav süresinin de 160 dakika olduğu ifade edilen açıklamada, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sadece doğru yanıt sayısına göre puanlama yapılacağı da dile getirildi.

Son Başvuru 5 Temmuz 2018 Perşembe

GAÜ 2018 2. Kıtalararası Burs Sınavı” nın son başvuru tarihinin 5 Temmuz 2018 Perşembe olduğu ve başvruların, www.kibrisaday.gau.edu.tr adresi üzerinden yapılabileceği vurgulandı.

Burs ve Giriş Sınavı ve diğer özel 4 burs ve koşullar ile ayrıntılı bilginin, GAÜ Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüzyüze veya www.gau.edu.tr ile kayıt@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 650 20 00 (dâhili: 1185-1179-1221-1198) no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.