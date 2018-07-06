Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Protokole göre, okulda öğrenim gören öğrenciler Türkçe dersi alacak.

Şimdiden derse yoğun ilginin olduğu okulda 442 öğrenci Türkçe öğrenecek.

Kuala Lumpur YEE Müdürü Dr. Ömer Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tayland'da ilk defa Türkçenin bir okulda ders olarak okutulmasına vesile olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Pattani kentinde eğitim veren Integrated Islamic School'da Türkçe dersi zorunlu ders olarak okutulacak. Ülkede ilk defa Türkçe resmi ders olarak öğretilecek." dedi.

Türkçe, YEE'nin nisan ayında imzaladığı protokolle Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Darulnaim Teknoloji Koleji'nde de müfredata girmişti.