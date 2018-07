Türkiye Gazetesi

Çocukların topluma kaynaştırma süreçlerini desteklemek adına Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Çocuk Vakfı ve SOS Çocukköyü Derneği ile iş birliği gerçekleştirildi. Bu işbirliği çocuk ve gençlerinin gelişimlerine, ortak hedefler doğrultusunda, kar amacı gütmeden, profesyonel ve sürdürülebilir destek sağlayarak katkıda bulunmak ve bu gençlerin topluma kaynaştırma süreçlerini desteklemek adına atılmış bir adım.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ve SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Akter arasında imzalanan işbirliği töreninde, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ile GAÜ Yetkilileri ve SOS Çocukköyü Derneği yetkilileride törende yerini aldı. Anlaşmasının ardından Akpınar ve Akter açıklamalarda bulundu.

“Kıbrıstaki gençlerin potansiyelleri ada ile sınırlı kalmamalı”

Akpınar açıklamasında; GAÜ’nün Kıbrıstaki gençlerin potansiyellerinin ada ile sınırlı kalmamasi için gençlere her türlü fırsatı tanıdığını, 7 ülkede küresel faaliyet gösteren tek Kıbrıs üniversitesinin ülke ve ülke insanına yatırım yapmanın görev bilinciyle ilerlendiğini söyleyerek, sosyal sorumluluk projeleriyle de bu bilinci her daim desteklediklerini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve bölgenin global üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi kuruluşunun 34. yılını kutladıklarını ifade eden Akpınar, bu 34 yılın birikimi ve tecrübesini her zaman olduğu gibi ülke ve ülke insanına değer katmak için kullanma vizyonundan hiç ödün vermediğini vurguladı.

Tespit etdilen öğrenci adaylarına meslek yüksek okulunda, 2018-2019 akademik yılı itibariyle burslu okuma fırsatı tanıyacak

Akpınar açıklamalarının devamında ise şunları söyledi;

“Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolü kapsamında çocuklarımız, gençlerimiz ve ülkemiz için 3 yıllık bir çalışma programı ortaya koyuyoruz. Özellikle KKTC ekonomisinin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayabilmek, genç işsizliğinin önüne geçebilmek için bugünkü protokol kapsamında, Girne Amerikan Üniversitesi ve SOS Çocukköyü Derneği olarak tespit ettiğimiz öğrenci adaylarına Üniversitemizin 2 yıllık Meslek Yüksek Okulunda, 2018-2019 Akademik Yılı itibariyle burslu okuma fırsatı tanıyacağız.

Doğru öğrencilerin tespitinde SOS Çocukköyü Derneği ve KKTC Sosyal Hizmetler Dairesi başta olmak üzere, ilgili kamu mercileriyle olan işbirliklermizle öğrencilerimize burs imkanı sağlanacak. Yapacağımız ek çalışmalardan biri SOS Çocukköyü Derneği’ne bağlı çalışan Girne Gençlik Gelişim Merkezi ile 2018-2019 yılı boyunca Girişimcilik alanında düzenleyeceğimiz etkinlikler olacaktır. KKTC gençlerinin ve özellikle Girne bölgesindeki gençlerimizin sosyal, kültürel gelişimlerine katkı koymak için birlikte çalışacağımız yoğun bir dönem geçireceğimizi kamuoyumuzla paylaşmak istiyoruz” dedi.

Konuşmasının devamında ayrıca ihtiyaçlı durumda olan çocuklar için yardım kampanyaları yürütmekte ve bu gibi çocuklara doğrudan veya aileleri kanalıyla eğitim destek bursları sağlamaktayız” dedi.

“Girne Amerikan Üniversitesi ve üniversite bünyesindeki Kıbrıs Çocuk Vakfı ile birlikte yol almaktan mutluluk duymaktayız”

SOS Çocukköyü Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Akter, “Ülkemizin çocuk ve gençlerinin gelişimlerine, ortak hedefler doğrultusunda, kar amacı gütmeden, profesyonel ve sürdürülebilir destek sağlayarak katkıda bulunmak ve bu gençlerin topluma kaynaştırma süreçlerini desteklemek adına Girne Amerikan Üniversitesi ve üniversite bünyesindeki Kıbrıs Çocuk Vakfı ile birlikte yol almaktan mutluluk duymaktayız” dedi.

Akter açıklamasının devamında; “Bu protokol kapsamında, SOS Çocukköyü Derneği bünyesindeki Girne Gençlik Gelişim Merkezi’ndeki (GİGEM) lise mezunu gençlere yönelik eğitim olanakları ve SOS Çocukköyü Derneği’nin yazılı tavsiye edeceği gençlerin eğitim burslarından faydalanmalarının sağlaması konularında da iki kurumun ortak hareket etmesi, daha fazla gencimizin eğitim hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacaktır. Sosyal sorumluluk projeleri, araştırma projeleri ve staj programlarının yapılmasına karşılıklı olanak tanınacak.

"SOS Çocukköyü Derneği ve GAÜ arasında daha verimli ilişkiler kurulacaktır"

Protokolün imzalanmasıyla, Kıbrıs Çocuk Vakfı ile Kıbrıs’ın genelinde ve özellikle Kuzey’indeki 16-26 yaş arasındaki gençlerin gelişimlerini, topluma kazandırılmalarını ve eğitilmelerini desteklemek için omuz omuza çalışıyor olacağız. Bunun gibi karşılıklı destek ve dayanışmaya bağlı işbirlikleri sayesinde, eğitim ve sosyal gelişim alanında hayata geçirilen tüm eylemlerin çocuk ve gençlerimiz için olumlu etkileri çok daha fazla olacaktır” dedi.