Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, mezunların işsiz kalmadığını söyleyerek “öğrencilerimiz mezun olduklarında Türk Hava Yolları ve Millî Savunma Bakanlığına bağlı çeşitli kuruluşlarda tercihan ve öncelikli olarak işe alınıyor, işbaşı yaptıktan sonra çok kısa sürede çok iyi yerlerde ve çok iyi maaşlarla çalışabiliyor” dedi. Atölyesinde beş adet uçak bulunan okulda, öğrenciler stajlarını da kendi liselerinde yapıyorlar. Uçak motorunu tamir eden öğrencilerden Esin Güngör “Havacılık, önü açık bir sektör. Bu sebeple uçak bakım alanını tercih ettim” dedi.