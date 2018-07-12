Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan hükûmetinin 2017'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Türkiye Maarif Vakfına (TMV) teslim ettiği 5 okulda, üç ay süren tadilatın sona ermesiyle yeni eğitim-öğretim yılına başlandı.

Okul bahçesinde düzenlenen 2018-2019 eğitim yılı açılış programına katılan TMV Sudan Direktörü Fahreddin Keskin, yaptığı konuşmada, okullarda ilköğretim, ortaokul ve lise düzeyinde 1200 öğrencinin eğitim alacağını söyledi.

Keskin, "Üç ayı aşan yaz tatili süresince okullarımız baştan aşağı yenilendi. Titizlikle çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi Sudan’ın en iyi okullarından biri olmak için bütün ekip çalışacağız. Okulumuza olan ilgi bizleri çok memnun etti. İnşallah çalışmalarımız Sudan'da bir numara oluncaya kadar devam edecek." dedi.

Başkent Hartum'daki TMV'ye ait 5 okulun öğretmen, idareci olmak üzere 120 kişilik kadrosu bulunuyor.

"Kendimi Çok Farklı Hissediyorum"

TMV Okulları lise öğrencisi Muhammed Faruk Ebuzeyd, "Geçen sene verilen eğitimden çok memnun kaldım. Ailem ile konuştuktan sonra tekrar TMV okulunu tercih ettik. Öğretmenlerimiz bizlerle çok ilgili, onların gösterdiği çabalara karşılık bizler de sınavlarımızda başarılı olarak okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ortaokul öğrencisi Osman Abdullah Osman da okulun yenilenmesinden sonra sınıfların çok güzel olduğunu belirterek, "Bu yıl okulumuz daha güzel oldu. Her yer yenilenmiş ve çok güzel olmuş. Kendimi diğer okul öğrencilerden farklı istiyorum. Derslerimizi en iyi şekilde öğrenmemiz için her şey düşünülmüş." diye konuştu.