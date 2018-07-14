Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, 703 sayılı KHK ile kapatılarak teşkilatı ve bütçesi YÖK'e devredilen TODAİE bünyesindeki öğretim üyeleri ve öğrencilerin, YÖK tarafından belirlenecek bir yükseköğretim kurumuna 3 ay içinde devredilmesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Bu yetki kapsamında, TODAİE'de 9 Temmuz 2018 itibarıyla öğrenim gören öğrencilerin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde eğitimlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

TODAİE'de görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarından ise 10 tercih alınarak, bir yükseköğretim kurumuna en fazla üç kişi atanacak şekilde yerleştirilmelerine karar verildi.