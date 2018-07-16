Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gambiya’daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okullarından mezun olan öğrenciler için başkent Banjul’da düzenlenen törene, Türkiye’nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, Senegal’deki TMV yönetim kurulu üyelerinden Dursun Sari, Gambiya’nın Eğitim Bakanlığından üst düzey yetkili Lala Jaiteh, öğrenciler ve velileri katıldı.

Türkiye’nin Banjul Büyükelçisi Yüceer, törende yaptığı konuşmada, bu okulların Türk hükümeti tarafından özel olarak açıldığını ifade ederek, “Bu okul, Gambiya’da örnek olsun diye açtık. Bu ülkede eğitim standartlarını yükseltmek istiyoruz.” dedi.

Yüceer, öğretim yılına 40 öğrenci ile başlayan bu okullarda gelecek sene öğrenci sayısının 200 ya da 300'e çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Büyükelçi Yüceer, Afrika'daki FETÖ okullarını ilk kapatan ülke olması bakımından Gambiya hükümetine teşekkür etti.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı Türkçe gösterilerin ardından sona erdi.