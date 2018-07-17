Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Üniversitelerin geliştirdikleri ürünleri özel sektöre transfer edebilmeleri için önemli bir çalışma başlatıldı. TÜBİTAK üniversite araştırma altyapılarının, özel sektör AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile kamunun AR-GE birimlerinin iş birliği yolunu açıyor. Böylece geliştirilen teknolojilerin özel sektöre transfer edilebilmesi için yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması hedefleniyor. Katma değerli üretim ve üniversite-sanayi-kamu iş birliği konusu yeni dönemin en önemli konuları olmaya adayken kritik bir çalışmanın da temelleri atıldı. TÜBİTAK çıktığı çağrı programıyla bu hedef doğrultusunda araştırma programlarını iki ayaklı olarak destekleyecek. Kurum ilk ayakta, yüksek teknoloji platformuna yönelik iş birliği ağının kurulması ve ikinci faza hazırlık çalışmaları için destekte bulunacak. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar sonrası oluşturulacak iş birliği ağı tarafından araştırma programı hazırlanacak. Ayrıca geliştirilecek teknolojinin kullanımına yönelik kritik adımları kapsayan bir teknoloji kazanım yol haritası ve iş birliği platformunun yönetim modeli sunulacak. Çağrının ikinci ayağında ise hazırlanan teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda yürütülen AR-GE ve yenilik çalışmaları desteklenecek.



DESTEK SÜRESİ 1 YIL

TÜBİTAK çağrının ilk ayağında personel, hizmet alımı ve seyahat kalemleri için harcanabilmesi için en fazla 100 bin liralık bir bütçe üst limiti belirledi. Destek süresi ise en fazla 1 yıl olabilecek. Programa araştırma üniversiteleri ve yeterlik almış araştırma altyapıları ‘Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş’ olarak başvuru yapabilecek. Bu kuruluşun belirleyeceği araştırma programının araştırma altyapılarının faaliyet alanıyla uyumlu olması gerekecek. Hükûmet yeni dönemin parolasını da ileri teknoloji üretim olarak belirlemişti.

TÜRKİYE İLE İRAN YÜKSEKÖĞRETİMDE İŞ BİRLİĞİNE GİTTİ

Projenin Türkiye ayağına İstanbul Aydın Üniversitesi, İran ayağına ise Tahran ve Tebriz Üniversiteleri liderlik ediyor.

Türkiye ve İran üniversiteleri arasında yükseköğretim alanında kalıcı iş birliklerinin temellerinin atıldığı “Türkiye-İran Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı” İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye-İran Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı’na, “İran’ın en iyi üniversiteleri” olarak bilinen, Tebriz, Tahran, Allameh Tabatabei, Shiraz, Sharif Teknoloji, Tarbiat Modarres, Ferdosi Mashhad, Khaje Nasir Toosi Teknoloji, İran Araştırma ve Teknoloji, Isfahan ile Amirkabir Teknoloji Üniversiteleri ile Türkiye’den Boğaziçi, Sabancı, Yıldız Teknik, Kadir Has, İstanbul Teknik, Yeditepe, Bilgi, Fırat, Beykent, Atılım, Abdullah Gül, Ardahan, İbn Haldun, Gebze Teknik, Ayvansaray ile Ankara Üniversitesi katıldı. Türkiye ayağında İstanbul Aydın Üniversitesi’nin, İran ayağına ise Tahran ve Tebriz Üniversitelerinin liderlik ettiği etkinlikte, Türkiye ve İran üniversiteleri arasında hangi konularda ‘iş birliği’ yapılabileceğinin yanı sıra, üniversiteler arasında geliştirilecek bu iş birliklerinin, iki ülke arasında diğer alanlarda gelişen ilişkilere nasıl etki edebileceği ele alındı. Ayrıca etkinlik boyunca birçok ikili protokol imzalandı.

ORTAK ÜNİVERSİTE KURMA FİKRİ

Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammadreza Pourmohammadi “Eğitim alanında geliştirilecek iş birlikleri, diğer alanlara da sirayet eder. Türkiye ve İran’ın ortak bir üniversite kurması dahi konuşuluyor” dedi.