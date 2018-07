Türkiye Gazetesi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2 dönem halinde birer aylık süreyle planlanan programının ilkine, İbn Haldun Üniversitesi'nin 2017-2018 öğretim yılının hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olanlardan 40 öğrenci katıldı.

Yaz okulu, İbn Haldun Üniversitesinde İngilizce hazırlık eğitimi almış öğrencileri, dünya siyasetinin nabzının attığı bir kentte farklı düşünce kuruluşları ile üniversitelerde çalışan uzman ve akademisyenlerle buluşturarak geleceğe yönelik vizyoner bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

Öğrencilerle birlikte Washington'da bulunan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, programın bir dil eğitimi değil, akademik eğitim programı olduğunu belirterek, öğrencilerin Amerikan siyasi sisteminin nasıl işlediğine ilişkin çok sayıda seminere katıldığını kaydetti.

Şentürk, öğrencilerin Beyaz Saray ve kongre binasının da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet kurumunu gezdiğini ve ABD devlet sisteminin nasıl işlediğini, Washington DC’de bulunan düşünce kuruluşlarının nasıl çalıştığını, ABD dış politikasının nasıl oluşturulduğunu, özellikle Orta Doğu'ya yönelik Türkiye, Suriye ve İran politikalarının nasıl belirlendiğini uzmanlardan öğrendiklerini aktardı.

Bir hafta SETA DC, üç hafta da George Mason Üniversitesindeki yaz okuluna katılan öğrencilerin tecrübe kazandığını belirten Şentürk, şöyle devam etti:

"Dünyanın önde gelen bir ülkesinde elde ettikleri siyasi sisteme ilişkin bilgiler onların ufuklarının açılmasına katkı sağlıyor. Öğrencilerimiz ayrıca ABD'de akademinin nasıl çalıştığını da birinci ağızdan öğreniyor. George Mason Üniversitesi'nde alanında önde gelen akademisyenlerden seminerler alan, okumalar yapan öğrencilerimiz, aynı zamanda üniversitenin tüm fakültelerini gözlemleme imkanı da buldu. Akademisyenlerle, öğrencilerle tanıştılar. Yaptıkları seminer ve okumaların sonunda her hafta, seçilen konuya ilişkin sunumlar gerçekleştirdi."

Prof. Dr. Recep Şentürk, üniversitenin uluslararası iş birliklerini geliştirme stratejisi kapsamında gelecek yıl ABD'de düzenlenecek yaz okulunun iki ayrı koldan ilerleyeceğini, "dil eğitimi" ve "akademik eğitim" olmak üzere daha geliştirilmiş bir program gerçekleştirileceğini aktardı.

Türkiye'de birçok kişinin ABD'ye giderek dil eğitimi almak istediğine değinen Şentürk, "Biz bunu organize edeceğiz ve İbn Haldun Üniversitesi kanalıyla ABD'de dil eğitimi almak, öğrencilere güven verecek. Çünkü İbn Haldun Üniversitesi bir marka ve İngilizce öğrenmek ya da İngilizce'sini geliştirmek isteyen çok sayıda lise öğrencisi için bu program büyük fırsatlar sunacak." ifadelerini kullandı.

Şentürk, SETA Washington DC ve George Mason Üniversitesiyle ortak düzenlenen akademik yaz eğitimi programının gelecek yıl İbn Haldun Üniversitesi öğrencisi olmayan kişilere de açık olacağını bildirerek, öğrencilerin belirli bir ücret karşılığında akademik yaz okulu eğitimine katılacağını ve aynı deneyimleri eksiksiz yaşayacağını belirtti.

Seminerler ve ziyaretler

İbn Haldun Üniversitesinin, SETA Wasington DC ve George Mason Üniversitesiyle ortak düzenlediği yaz okuluna katılan öğrenciler Beyaz Saray, Kongre Binası ve Smithsonian Müzesi gibi tarihi mekanları da ziyaret etti.

Öğrenciler SETA DC'deki bir haftalık programda, Dr. Kadir Üstün, Dr. Kılıç Kanat, Center for a New American Security'den Jefry Mankoff, Livingston Group'tan Lydia Borland, Centre for Middle East Peace Institute'den Lara Fridmedman, The Heritage Foundation'dan Dr. Luke Coffey, SAIS'ten Dr. Daniel Server, People Demand Change'den Bassam Barabandi, Wilson Center'dan Dr. Marina Ottoway, Atlantic Council’den Dr. Barbara Slavin, United State Institude of Peace’den Mona Yacoubian tarafından verilen seminerlere katıldı. Seminerlerde, ABD’deki düşünce kuruluşlarının rolü ve çalışma yöntemleri, ABD’nin Türkiye, İran ve Ortadoğu politikaları, Orta Doğu'nun sosyo-politik dinamikleri ile küresel çatışma alanları ve barış girişimleri konu edildi.

George Mason Üniversitesi'nde ise Dr. Hüseyin Yılmaz "Mapping the Middle East" ve "Ottoman Caliphate" ile Sumaiya Hamdani "The Pre-Modern Islamic Mediterranean" ve "Islamic Globalization in the Indian Ocean" başlıklı seminerler verdi.