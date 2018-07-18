Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'de beş üniversitede açılacak, "Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi yüksek lisans programı"nın yalnızca yurt dışında yaşayan vatandaşlar açısından değil, Türkiye'deki üniversitelerin ve yüksek öğretiminin "uluslararasılaşması" açısından da önemli olduğunu belirtti.

YTB ile Akdeniz Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi arasında, yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe ve Türk kültürünü öğretecek eğiticilerin yetiştirilmesi için açılması planlanan "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı"na dair iş birliği protokolleri imza töreni yapıldı.

Burada konuşan YTB Başkanı Eren, yurt dışında yaşayan vatandaşların ana vatanları ile kimlik bağlarını devam ettirmeleri için YTB tarafından çeşitli programlar düzenlediğini dile getirerek, yurt dışında yaşayan vatandaşların ortaöğretim çağındaki çocuklarının ana dillerini öğrenmelerinin ve konuşmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

YTB ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile 2017-2018 eğitim öğretim yılında tezsiz yüksek lisans programı açıldığını hatırlatan Eren, "Sözü edilen program, tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi, özellikle anadil öğrenimi hususunda ihtiyaç duyduğumuz yerinde yetişmiş insan kaynağının temin edilmesine yarayacak bir kaynak vazifesi görmektedir." diye konuştu.

Bu yılki programın ekim ayında başlayacak derslerle beş üniversitede yürütüleceğini vurgulayan Eren, açılacak tezsiz yüksek lisans programı ile yurt dışında dil öğretmenlerinin yerinden istihdamının sağlanacağına dikkati çekti.

Programa kabul edilen adaylara staj imkanı sağlanacağını ve aylık 1500 TL burs ile konaklama desteği verileceğini söyleyen Eren, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi yüksek lisans programı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik politikaların tümünü içinde barındıran stratejik bir uygulamadır. Program yalnızca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza değil, ülkemizdeki üniversitelerin ve yüksek öğretiminin uluslararasılaşmasına da katkı sağlayacak bir programdır."

"Yurt dışında Türkçe öğretmen kaynağı yerelden temin ediliyor"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman ise yurt dışında Türkçe ve Türk kültürü öğretimi konusunda daha önce Türkiye'den Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla öğretmen istihdam edilirken, son yıllarda Avrupa'da birçok ülkede öğretmen kaynağının yerelden temin edildiğine dikkati çekti.

Şişman, bu programla birlikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarının Türkçe ve Türk kültürü öğrenmelerinin yanı sıra yerelden öğretmen temin edilmesiyle istihdam da yaşatılacağını vurguladı.

Dünyada en çok konuşulan beşinci dil Türkçenin 250 milyon insan tarafından konuşulduğunu söyleyen Şişman, YTB'nin burs programlarının uluslararası öğrencilerin artması konusunda oynadığı role de dikkati çekti.

Şişman, "Şu anda yaklaşık 125 bin uluslararası öğrenci Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim görüyor. Bu sayının önümüzdeki süreçte daha da artacağını düşünüyorum. Bu öğrenciler bizim dünyadaki gönüllü elçilerimiz olacaktır." diye konuştu.

Program, iş birliği protokollerinin imzalanmasıyla sona erdi.