Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziya Selçuk Kimdir? Yeni Milli Eğitim Bakanı Kim ve Nereli? Yeni kabine açıklandıktan sonra en merak edilen isimler arasında yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yer alıyor. Bakan Selçuk daha önce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı. Yeni kabinede ise Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirildi. Yıllarca eğitim ile ilgili birçok önemli çalışmaya imza atan Bakan Selçuk kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile ilgili tüm detaylar...

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

1 Mayıs 1961 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ziya Selçuk, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlamış ve aynı üniversitede Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Daha sonra doktora eğitimine devam eden Selçuk, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamlamıştır. Sonrasında Gazi Üniversitesi'nde görev yapan Ziya Selçuk, doçent ve profesör unvanlarını almaya hak kazanmıştır.

Çok sayıda özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunu üstlenen yeni Milli Eğitim Bakanı, TED Üniversitesi'nin de kurucusu ve aynı zamanda Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısıdır. Müfredat reformunda başarıya imza atan Selçuk, 2003-2008 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu başkanlığını yürütmüştür.

İngilizce bilen Selçuk, evli ve üç çocuk babasıdır. Özel Maya okullarının kurucusu olan Ziya Selçuk, Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme ve mizaç konularında çok sayıda araştırmaya imza atmıştır. Selçuk aynı zamanda Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesidir.

Cumhurbaşkanı hükumet sisteminin ilk Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk, "Yepyeni bir heyecanla yepyeni bir hizmetin hep birlikte, bir ortak dil üzerinden inşa edilmesinin peşindeyiz." diyerek yeni görevine ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı.

ZİYA SELÇUK'UN ESERLERİ:

·İnsan İlişkilerinde Kendini Açma. Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.

·Gelişim ve Öğrenme. Nobel yayıncılık. Ankara, 1998

·Okul Deneyimi ve Uygulama. Nobel Yayıncılık. Ankara: 1998

·Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar. Pegem, Ankara 2000

·Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Pegem. Ankara. 2000.