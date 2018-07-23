Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen adayının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Adaylar ise sözleşmeli öğretmenlik ilk atama tercih başvurusu ne zaman sona erecek, 2018 MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları öğren gibi detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamalarının 24 Temmuz 2018 tarihinde (yarın) saat 11:00'de MEB Başöğretmen Salonunda düzenleneceğini duyurdu. 24 Temmuz öğretmen atama sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçlarına MEB’in BURADAN ulaşabilirsiniz.

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercihler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 17-20 Temmuz tarihleri arasında alındı. MEB tarafından daha önce 20 bin öğretmenin sözleşmeli olarak atanacağı duyurulmuştu. Edinilen bilgiye göre 20 bin kontenjan için 50 bin 728 aday başvuruda bulundu.

SONUÇLAR NEREDEN DUYURULACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. MEB’den daha önce yapılan açıklamaya göre atama sonuçları bugün (23 Temmuz Pazartesi) duyurulacak.

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre elektronik ortamda tebligat yapılacak.

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ATANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

MEB’in daha önce yaptığı ‘Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu’na göre, sözleşmeli olarak ataması yapılan öğretmenlerden göreve başlama işlemi sırasında bazı belgeler istenecek. Bu belgeleri eksiksiz ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacak.

Tebligatı beklemeden göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurarak göreve başlayabilecek.

Elektronik Başvuru Formu’ndaki beyanlarla ibraz edilen belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engeli olmayanlar başlatılacak; tereddüte düşülenlerse değerlendirilmek için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na bildirilecek.

Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesiyle buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı’na gönderilecek. Bu adaylar hakkında MEB’in vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacak.

Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı konusunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecek.

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Atanan adaylardan istenecek belgelerse şöyle sıralandı:

- Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

- Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

- Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

- Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.

- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

ATAMASI İPTAL EDİLENLER BİR YIL BAŞVURAMAYACAK

Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenliğe atanmak için başvuruda bulunamayacak. Gerekli şartları taşımadıkları için atamaları iptal edilenlerle süresi içinde göreve başlamayanların yerine, sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecek.