Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YEE Johannesburg Müdürü Gökhan Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009'da kurulan ve 45 ülkede faaliyet gösteren YEE’nin temel amacının Türk dilini, kültürünü ve tarihini doğru kaynaktan dünyaya tanıtmak olduğunu dile getirdi.

Kahraman, “Enstitümüz, kurslar, sergiler, paneller ve konserlerle kültürümüzü tanıtıyor. Çoğu Kuzey ve Doğu Afrika’da olmak üzere 15 kültür merkezimiz bulunmakta. Sahraaltı Afrika’da ise Sudan ve Etiyopya hariç sadece Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde faaliyet gösteriyoruz.” dedi.

Türkçe kurslarında başarılı olan öğrencileri yaz okulu için Türkiye’ye gönderdiklerini aktaran Kahraman, “Geçen dönem ve bu dönem toplam 12 öğrenciyi Türkiye’ye gönderdik. Bu vesileyle Türkçelerini hem pratik olarak ilerletiyorlar hem de Türk kültürünü öğreniyorlar ve diğer ülkelerden gelen yabancı öğrencilerle tanışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

7 bin kitaplı kütüphane

YEE Johannesburg merkezinde Ebubekir Efendi adına açılan 7 bin kitaplık kütüphane, Türkiye ve Sahraaltı Afrika ile ilgili araştırma yapanlara katkıda bulunuyor.

Kahraman, “Ebubekir Efendi Kütüphanesi, Sahraaltı Afrika’nın en geniş kütüphaneleri arasında bulunuyor ve eğitimlerimize devam eden kursiyerlerimiz başta olmak üzere birçok araştırmacının hizmetine sunuluyor.” diye konuştu.

Türkoloji bölümüyle ilgili de çalışmalar yürüttüklerini belirten Kahraman, “Güney Afrika’nın önde gelen üniversiteleriyle Türkoloji bölümlerinin açılmasına yönelik iş birliklerimizi artırmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra kültür sanat ve eğitim alanında faaliyet gösteren yerel sivil toplum örgütleri ile ortak projeler gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Çalışmalarının Güney Afrikalılar tarafından çok olumlu karşılandığını vurgulayan Kahraman, “Türkiye’nin büyüyen bir güç olması, Güney Afrika’da da bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlıyor. Türkiye bursları, YEE, TİKA ve Maarif Vakfı gibi kurumların çalışmaları, Türkiye’nin tanıtılmasına önemli katkı sağlamaktadır.” açıklamasını yaptı.

YEE’den Cape Town ve Pretoria’ya adımı

Kahraman, YEE’nin Johannesburg'dan başka Cape Town ve Pretoria’da da kültür merkezi açmayı planladığını aktardı.

Güney Afrika’nın önde gelen üniversiteleri ile Türkoloji bölümünün kurulmasına yönelik iş birliği yapacaklarını aktaran Kahraman şunları kaydetti:

“İlerideki süreçte Türkoloji bölümünün kurulmasına yönelik çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda sanat galerileri, sergiler ve sahne performansları ile iki ülke arasında ortak faaliyetler yapmak istiyoruz.”