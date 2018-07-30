Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LGS nakil ne zaman ve nasıl yapılır? Boş kontenjan, ek yerleştirme ve ikinci tercihler ne zaman yapılacak? LGS tercih sonuçları 30 Temmuz'da açıklandı ve lise adaylarının heyecanlı bekleyişi sona erdi. Tercih sonuçlarının ardından boş kontenjanlar, ek yerleştirme ve ikinci tercihler merak ediliyor. Dört basamaklı olarak gerçekleştirilecek olan tercih ve yerleştirme dönemi ile ilgili veliler ve öğrenciler doğru bilgiyi araştırıyorlar. Lise sınavı nakilleri, boş kontenjanları ve tercihleri ile ilgili bilgiler sizlerle..

LGS NAKİL NASIL YAPILIR? EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILIR?

Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül'de nakil için her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde hangi okulda kaç kontenjanın boş olduğunu görebilecek. Bu dönemde öğrenciler, istedikleri okulların boş kontenjanı olmasa da boşalabilecek kontenjanlar için de tercihte bulunabilecek.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve Ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



Öğrencilerin ne kadarı tercih ettiği okula yerleşti



İlk yerleştirmede tercih yapan öğrencilerin yüzde 91'i merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara dağıtıldı.



Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara 798 bin 926 öğrenci tercihleri doğrultusunda yerleştirildi. Tercih yaptığı halde, 91 bin 687 öğrenci hiçbir tercihine yerleşemedi. Bu öğrenciler için 342 bin 392 boş kontenjan bulunuyor. Ayrıca illerde, daha fazla tercih edilen okul türlerinde kontenjan artırımı konusundaki çalışmalar sürüyor.

BOŞ KONTENJANLARIN İLANI VE NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu kolaylıkla yapabilecek. Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlayacak. İşte 2018 LGS nakil başvuru ve yerleştirme takvimi de şu şekilde:

1. Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos

Nakil sonuçları: 13 Ağustos

2.Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos

Nakil sonuçları: 19 Ağustos

3.Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos

Nakil sonuçları: 3 Eylül

4.Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül

Nakil sonuçları: 8 Eylül

NAKİL SÜRECİ

TEOG’da olduğu gibi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu yapacaklar. Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlayacak.

Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.

1.ADIM: Nakil işlemlerinin ilk basamağı boş kontenjanların kontrolüdür. Nakil başvurusu okullardaki boş kontenjanlara göre yapılmaktadır ki MEB'in LGS 2018 için yayımladığı boş kontenjan listelerine hemen yukarıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

2.ADIM: Söz konusu bağlantıda bulunan tercih listelerinden önce okul tipini seçmeniz gerekiyor.

3.ADIM: Okul tipini seçtikten sonra alt kısımdan il ve ilçe seçtiğinizde o konumda bulunan seçtiğiniz okul türündeki okulların boş kontenjan durumunu ve taban puanlarını görebilirsiniz.

4.ADIM: Ayrıca Yabancı Dil, Pansiyon Durumu ve Öğretim Şekli gibi bilgileri de alabilirsiniz. Konum listesinde il seçtikten sonra ilçe için tümü seçeneğini işaretlerseniz o ildeki bütün okulların boş kontenjan ve taban puan bilgilerine erişirsiniz.

NAKİL BAŞVURULARI NEYE GÖRE YAPILACAK

Yerleştirmeye esas nakillerin her döneminde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla iki okul seçilebilecek.

Kontenjanlar 2 Temmuz’da açıklanacak

“2 Temmuz’da tercihlere esas kontenjanları ilan edeceğiz” diyen Yılmaz, “2-13 Temmuz arasında da yerleştirme için tercihleri alacağız. Öncelikle bu sınavda 8’inci sınıftaki öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgilerin günlük hayatta kullanılabilme becerilerini ölçüldüğü bir sınav olarak kurgulandı. Sınavın soruları müfredatta var. Geçen yıl Aralık ayında örnek sorular yayınlamıştık, kimse bu sorular ile paralelliği bulunmuyor da demedi. TEOG ile kıyaslama yapmak doğru değildir. Yerleştirmede kaygılar var diyorlardı, hiçbir kaygı yok. 120 bini sınav sonuçlarına göre yerleştireceğiz. Puanı en yüksekten başlayarak yerleştireceğiz. 500 puan alanlar istedikleri okula girebilecek. Bunlar için bir kaygı var mı” dedi.