Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM üniversite taban puanları 2018 için açıklama yaptı mı? üniversite tavan puanları 2018 ve üniversite taban puanları 2018 açıklandı mı? YKS'ye giren üniversite adayları sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hangi üniversiteleri tercih edebileceklerini araştırıyor. 7 Ağustos'ta başlayacak olan tercihler öncesinde ÖSYM tercih kılavuzu 2018 ve üniversite taban puanları merakla araştırlıyor. Sınav sisteminin değişmesiyle birlikte değişen puan sistemi adayları endişelendiriyor. Tercih yaparken üniversite tercih kılavuzu TYT AYT 2018 ve üniversite taban puanları 2018 baz alınacak. İşte adayların işini kolaylaştırabilecek üniversite taban puanları (2017) ve tercih kılavuzu...

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2018 LİSTESİ

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2017 TABLOSU (2 YILLIK- ÖNLİSANS)

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2017 TABLOSU (4 YILLIK - LİSANS)

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarının açıklanması ardından tercih listeleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında oluşturacak. ÖSYM tarafından tercih süreci başladığında, 2018 yılı tercih kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar tercih kılavuzunu inceleyerek yükseköğretim programları arasında tercihlerini yapacaklar. Tercih listeleri oluşturulduktan sonra adaylar, puanlarına ve tercih sıralamalarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirilecek. İlk tercih işlemi sonucunda boş kalan kontenjanlar için adaylar, ikinci defa tercih işlemi yapabilecek.

2018 ÜNİVERSİTE KONTENJAN KILAVUZU

Üniversite kontanjan kılavuzu ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı. Üniversitelerin hangi bölümlerinde ne kadar kontanjan olduğunu öğrenmek isteyen adaylar iöçin rehberlik edecek olan kılavuz yayınlandı.

2018 ÜNİVERSİTE KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS PUAN DAĞILIMI

YKS'ye giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.

TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:

“Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama.”

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:

“Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama.”

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.