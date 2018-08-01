Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Değerlendirme Raporu önceki gün yayımlandı. Rapora göre, öğretmen olarak atanan genç mezun öğretmenler, fen, fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlerde 50 sorudan ortalamada 10’unu doğru yaptı. Öğretmenler bu raporla sınavda döküldü. Bir başka dökülen ise bu defa üniversite sınavına giren gençler oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı, çıkan tablo beklenenin oldukça altında. Bu sene yapılan değişiklikle YKS iki oturumda yapıldı. İlk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) şeklinde. Yapılan düzenleme ile amaçlanan hedef şu şekildeydi: Temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecekti. Sosyal Bilimler ve diğer alanlarda ise bilgi esaslı yeterliliğe bakılacaktı. Yapılan düzenleme ile farklı lise türlerinde öğrenim gören adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacağından bütün adaylar için fırsat eşitliği sağlanacağı belirtildi. Ama açıklanan YKS sonuçları hedeflerin çok uzağında. 2018 YKS Ön Değerlendirme Raporu'na göre imtihanın tek bir testinde bile yüzde 50 başarı oranı yakalanmadı. Fizik YKS’nin en kötü sonuçlarından biri oldu. Bu testte başarı oranı sadece yüzde 3,33… En düşük başarı fen ve matematik testlerinde oldu. 40 soruluk bu iki testte başarı oranı ancak yüzde 14. En yüksek 'başarı' yüzde 40 oranıyla Türkçe testinde. 40 soruluk bu testin doğru cevap ortalaması 16,179. Sosyal bilimler testinde de başarı oranı ancak yüzde 30.