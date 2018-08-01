Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte o tavsiyeler: Değişimin önündeki karmaşıklığı ortadan kaldırarak sadeleşmek ve tam olarak odaklanmak. Sorumluluk sahibi olmak. Puan ve başarı sırasına göre değil, gelecekte nasıl bir hayat yaşamak istediğine göre tercih yapmak. Daha tercih yapmadan, emek ve çaba sarf etmeden tercih ve kararlarını “para kazandıran” “geleceği parlak meslekleri” açısından değerlendirmemek. hayal etmeye ve hayallerinin peşinden koşmak. “Bizim ailece matematiğimiz kötü” gibi kalıplaşmış kaçışlar yerine “Bunları yapamamam için hiçbir neden göremiyorum” demek. Disiplinler arası bir üniversite eğitimi arayışı içinde olmak. Üniversite eğitiminin ve meslek seçiminin bir son değil başlangıç olacağını kabul etmek.