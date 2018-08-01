Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA



Binlerce öğrencinin merakla beklediği lise tercih sonuçları önceki gün açıklandı. Bu yıl ilk defa imtihansız adrese dayalı sistem ile 798 bin 926 öğrenci yakınındaki liseye yerleştirildi. Sınav puanıyla ise 127 bin 283 öğrenci tercih ettiği liseye girmeyi başardı. Millî Eğitim Bakanlığı, sınavsız şekilde liselere yerleştirmelerin nasıl yapıldığını, adım adım anlatarak kafalardaki soruları netleştirdi. Sınav puanıyla yerleştirme alan okullara, yerleştirme işlemi puan üstünlüğü ile yapılırken, öğrenciler arasında puan eşitliği söz konusu olduğunda ise ortaokul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikle yerleştirildi. MEB’in yaptığı açıklamada, yerel yerleştirmelerin de sınavlı yerleştirmeler gibi yazılım aracılığıyla yapıldığı ve hiçbir istisnai duruma yer verilmediği bilgisi paylaşıldı. Böylelikle haksızlık veya kayırma gibi olaylar söz konusu olamayacak. İlk yerleştirmede tercih yapan öğrencilerin yüzde 91’i liselere yerleştirildi. Tercih yaptığı hâlde bir yere yerleşemeyen 91 bin 687 öğrenci için de boş kalan 342 bin 392 kontenjan değerlendirilecek. Ayrıca çok fazla tercih edilen okul türlerinde kontenjan artırma gibi çalışmalar da yürütülecek.