Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YKS kontanjan ve program kılavuzu 2018 açıklandı. ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklamasının ardından adaylar nasıl bir tercih yolu izleyeceğini araştırıyor. Değişen sınav sistemi ve puan sistemi, adayların kafasını oldukça karıştırmış gibi görünüyor. Milyonlarca doktor, avukat, mühendis adayı bu detayları merak ediyor. Üniversite adayları, üniversite taban puanları, üniversite tavan puanları, başarı sıralamaları 2018 gibi detayları araştırıyorlar. ÖSYM, YKS kontenjan kılavuzunu açıkladı. İşte merak edilen 2018 üniversite kontanjanları, 2018 boş kontenjanlar...

YKS KONTENJAN KILAVUZU 2018

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ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda tercih süresi 7-14 Ağustos 2018 olarak belirtildi.

Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler.

Adaylar tercihlerini , T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, yayımlanan kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT ’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tablo 4'te yer alan yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’ de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhan gibirine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek.

2018-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.