Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay mahmut.ozay@tg.com.tr

Milyonlarca adayın merakla beklediği YKS sonuçları gece yarısı açıklandı. Sınava İhlas Koleji damga vurdu. Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesinden Mustafa Emir Gazioğlu, YKS sayısal ve birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) bütün soruları doğru cevaplayarak birinci oldu. Gazioğlu, sınavlara çok iyi hazırlandığını ve bu sonucu beklediğini söyledi. Öğretmenlerinin sınav maratonu boyunca kendisine en iyi şekilde destek olduğunu ifade eden Gazioğlu şöyle konuştu: Duyunca çok mutlu oldum. Sosyal medyaya ara verdim, kitap okumayı asla bırakmadım. Ek ders almadım. Okulumda gördüğüm eğitim bana yetti. Manevi değer ve kaliteli eğitimin meyvesini yedim. Denemeler ile sürekli eksiklerimi tamamladım. Okulumdaki öğretmenlerimle her gün üstüne katarak çalışmalarımızı yaptık. Onların üzerlerimizdeki emekleri gerçekten çok büyük. Sınav sonuçları açıklandığında mutluluğumu ilk önce ailem ve öğretmenlerimle paylaştım.

İhlas Kolejinden 99,19 diploma notuyla mezun olan Mustafa Emir Gazioğlu "Hedefim vatanıma milletime faydalı bir doktor olabilmek” dedi. Gazioğlu, tercih için gönlündeki bölümün Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi olduğunu söyledi.

EVLADIMLA GURUR DUYUYORUM

Yıldız Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olan baba Şükrü Ayhan Gazioğlu duygularını şöyle anlattı: Çok heyecanlıyım. Evladım elinden geleni yapıyordu, onunla gurur duyuyorum. Kendine daima hedef koyuyordu ve o yolda çalışıyordu. Bir haftadır tatildeydik, orada bile İngilizce çalışıyordu. Her girdiği kulvarda birinci olma hedefi var. Başarısını biraz da buna borçlu.

BAŞKA DESTEK ALMADI

Başarının öğrenci ve öğretmenlerin büyük emek ve gayretleriyle elde edildiğini belirten Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Murat Demir de “Öğrencimiz sadece bizim okulda uyguladığımız programa uyarak hazırlandı. Başka bir yerden özel ders ya da başka destek almadı. Çalışmalarımız sabah 8’den akşam 10’a kadar devam etti. Gazioğlu haricinde İhlas Eğitim Kurumlarından Türkiye 12’incisi, 20’incisi ve 41’incisi de çıktı” diye konuştu.

Böyle 1. oldu:

> Sistemdeki değişikliklere değil, başarıya odaklandım.

> Sosyal medyaya ara verdim.

> Kitap okumayı asla bırakmadım.

> Ek ders almadım.

> Okulumda gördüğüm eğitim bana yetti.



YELTEKİN: Zorlu bir dönemde sınava girdiler

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin Türkiye birincisi olan M. Emir Gazioğlu ile gurur duyduklarını söyledi. İhlas Koleji olarak üniversite sınavına hazırlanan tüm öğrencilerle yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerinin altını çizen Yeltekin “12’nci sınıf öğrencilerimiz haziran ayına kadar hazırlamış olduğumuz çalışma programlarıyla çalıştılar. Gerçekten yorucu ve zorlu bir dönemin ardından sınavlara girdiler. Bizlere bu mutluluğu yaşatan öğrencimize üniversite hayatında başarılar diliyorum" dedi.