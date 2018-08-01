YSK sınav sonuçlarını öğrenen üniversite adayları 2 yıllık sağlık bölümleri taban ve tavan puanlarını ve sıralamalarını merak ediyor. ÖSYM tarafından 31 Temmuz'ta açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından sağlık bölümleri taban ve tavan puanları merak içerisinde sorgulanıyor. Bunun yanında puanına göre 2 yıllık hemşirelik bölümleri, sıralamaları ve iş imkanları da sorgulanıyor. İyi bir üniversite ve doğru bölüm tercih etmek isteyen her genç, üniversite tercihleri öncesi 2 yıllık sağlık bölümleri taban puanları, 2 yıllık sağlık bölümleri tavan puanları ve sıralamaları, 2 yıllık hemşirelik bölümleri, sıralamaları ve iş imkanlarını sorguluyor. İşte 2 yıllık sağlık bölümleri taban puanları, 2 yıllık sağlık bölümleri tavan puanları ve sıralamaları, 2 yıllık hemşirelik bölümleri, sıralamaları ve iş imkanları...
Üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı. Üniversite tercihini yapacak adaylar ÖSYM tercih takvimini merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda tercih süresi 7-14 Ağustos 2018 olarak belirtildi. Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Adaylar tercihlerini , T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.
2018 üniversite tercihleri nasıl yapılacak?
Üniversite tercihlerinin nasıl yapılacağına ilişkin yol haritası ÖSYM tarafından üniversite kılavuzu olarak açıklandı. Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, yayımlanan kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
ÖSYM kılavununa göre, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT ’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler. Tablo 4'te yer alan yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’ de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhan gibirine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek. 2018-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.
HEMŞİRELİK TABAN TAVAN PUANLARI 2018
2 Yıllık Önlisans Üniversite Bölümleri:
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanları
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanları
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları
Anestezi Bölümü Taban Puanları
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Çevre Koruma ve Kontrol Taban Puanları
Çevre Sağlığı Taban Puanları
Çocuk Gelişimi Taban Puanları
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Taban Puanları
Denizci Sağlığı Taban Puanları
Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Diyaliz Bölümü Taban Puanları
Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları
Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanları
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları
Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanları
Fizyoterapi Bölümü Taban Puanları
İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanları
İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları
İş ve Uğraşı Terapisi Taban Puanları
Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanları
Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanları
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Taban Puanları
Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü Taban Puanları
Odyometri Bölümü Taban Puanları
Optisyenlik Bölümü Taban Puanları
Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanları
Otopsi Yardımcılığı Bölümü Taban Puanları
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanları
Perfüzyon Teknikleri Bölümü Taban Puanları
Radyoterapi Bölümü Taban Puanları
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Taban Puanları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanları
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanları
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban Puanları
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanları
Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanları