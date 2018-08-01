Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK sınav sonuçlarını öğrenen üniversite adayları 2 yıllık sağlık bölümleri taban ve tavan puanlarını ve sıralamalarını merak ediyor. ÖSYM tarafından 31 Temmuz'ta açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından sağlık bölümleri taban ve tavan puanları merak içerisinde sorgulanıyor. Bunun yanında puanına göre 2 yıllık hemşirelik bölümleri, sıralamaları ve iş imkanları da sorgulanıyor. İyi bir üniversite ve doğru bölüm tercih etmek isteyen her genç, üniversite tercihleri öncesi 2 yıllık sağlık bölümleri taban puanları, 2 yıllık sağlık bölümleri tavan puanları ve sıralamaları, 2 yıllık hemşirelik bölümleri, sıralamaları ve iş imkanlarını sorguluyor. İşte 2 yıllık sağlık bölümleri taban puanları, 2 yıllık sağlık bölümleri tavan puanları ve sıralamaları, 2 yıllık hemşirelik bölümleri, sıralamaları ve iş imkanları...

Üniversite tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı. Üniversite tercihini yapacak adaylar ÖSYM tercih takvimini merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda tercih süresi 7-14 Ağustos 2018 olarak belirtildi. Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Adaylar tercihlerini , T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

2018 üniversite tercihleri nasıl yapılacak?

Üniversite tercihlerinin nasıl yapılacağına ilişkin yol haritası ÖSYM tarafından üniversite kılavuzu olarak açıklandı. Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklar. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, yayımlanan kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

ÖSYM kılavununa göre, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2018-TYT ’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler. Tablo 4'te yer alan yükseköğretim programlarını, 2018-AYT/YDT’ de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebilecekler.Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhan gibirine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecek. 2018-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacak.

HEMŞİRELİK TABAN TAVAN PUANLARI 2018

2 Yıllık Önlisans Üniversite Bölümleri:

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban Puanları

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanları

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları

Anestezi Bölümü Taban Puanları

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Çevre Koruma ve Kontrol Taban Puanları

Çevre Sağlığı Taban Puanları

Çocuk Gelişimi Taban Puanları

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Taban Puanları

Denizci Sağlığı Taban Puanları

Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Diyaliz Bölümü Taban Puanları

Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları

Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanları

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları

Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanları

Fizyoterapi Bölümü Taban Puanları

İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanları

İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları

İş ve Uğraşı Terapisi Taban Puanları

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanları

Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Taban Puanları

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Taban Puanları

Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü Taban Puanları

Odyometri Bölümü Taban Puanları

Optisyenlik Bölümü Taban Puanları

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanları

Otopsi Yardımcılığı Bölümü Taban Puanları

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanları

Perfüzyon Teknikleri Bölümü Taban Puanları

Radyoterapi Bölümü Taban Puanları

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Taban Puanları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları

Sağlık Turizmi İşletmeciliği Taban Puanları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanları

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanları

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Taban Puanları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanları

Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanları