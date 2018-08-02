Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Mustafa Emir Gazioğlu, YKS Sayısal ve TYT’nin bütün sorularını doğru cevapladı. Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi olan şampiyon “Kaliteli eğitimin meyvesini yedim” dedi. İhlas eğitim kurumlarının çok sayıda öğrencisi de bu sınavda dereceye girdi. Mustafa Emir’in başarısında şüphesiz öğretmenlerin payı oldukça yüksek... Bu başarının mimarı olan öğretmenlerle konuştuk ve şampiyonluğa giden süreci anlattılar. İşte o açıklamaları:

Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Salih Uyan: Emir Gazioğlu’nun genel olarak tavırları ve duruşu bir şeylerin habercisiydi. Bir derece bekliyorduk. Ama bazı riskler vardı. Kaydırma yapması ve heyecanlanmasından korkuyorduk. Birincilik gelmeseydi bir hayal kırıklığı olacaktı. Bütün ömrünü eğitime adayan Genel Müdürümüz Bedri Yeltekin’in başarılarda büyük rolü var. Eğitimi çok iyi bilen birisi... Öğretmenlerin marka olması çok fedakârca çalışması başarıyı getiriyor.

Üniversite hazırlık çalışmalarını koordine eden Müdür Yardımcısı Cüneyt Ali Mert: Üniversite hazırlık kursunda öğrencilerimizi nasıl hazırladıysak Emir’i de öyle hazırladık. Farklı farklı programlarımız var. Akşam Ders Atölyesi (ADA)... Bu çalışmayla öğrencilerin yoğun bir soru çözme pratiği gelişiyor. Bunun yanında Eksik Tamamlama Programı (ETAP) hem hafta sonu hem de sömestirde yapıyoruz. Bir başka çalışmamız Hızlandırılmış Atölye Programı (HAP) var. Burada sınavların birinci ve ikinci oturumunun özet anlatımları yapılıyor. Şehir dışı kamplar yapıyoruz. Sınav öncesi YKS tatbikatları yapıyoruz. Emir bütün bu süreçleri sistematik olarak yaşadı. Biz özelikle öğrencileri 11. sınıftan sonra minimum 60 deneme imtihanına sokuyoruz. Emir bu süreçlerin hepsinde başarısını ispat etti. Başarının tesadüf olmadığını bize gösterdi.

DIŞARIDAN DESTEK ALMADI

Rehberlik Zümre Başkanı Muammer Taşdelen: Şampiyon Emir, sınıf içinde sevilen şakacı biri ve hayatındaki kararları kendi almayı severdi. Burada aldığı eğitimle şampiyon oldu. Manevi ve ahlaki tavırları oldukça güçlü bir öğrenciydi. Topyekûn bir seferberlikle işimize bakıyoruz.

ÇOK DİKKATLİ DERS DİNLERDİ

Matematik öğretmeni Güven Baykal: Emir 4 yıldır benim öğrencim. İlk girdiğim dersten son girdiğim derse kadar dikkatle dersi dinledi. Soruyu anlamadığı zaman cevabı alana kadar pes etmezdi. Dikkatli ders dinlerdi. Onun ve arkadaşlarının bu kadar istekli olması, bizi de biraz daha ileriye taşıyordu. Okuma alışkanlığı yüksekti. Matematik testlerinde onu bu faktör ileriye taşıdı. Bizim numaralarımız bütün öğrencilerde var ve sıkıştıklarında WhatsApp’tan soru atarlar. Gece gündüz hiçbir şekilde fark etmez yalnız olmadıklarını onlara gösterip direkt attıkları soruları cevaplıyoruz. İhlas Kolejinde ışıklar hiç sönmez. Bunun yanında öğrenci okula girdiğinde telefonları topluyoruz bunun faydasını çok görüyoruz.

Matematik öğretmeni Turgut Gül: Emir’in azmi ve disiplini çok bariz ortadaydı. İşin mutfağında öğrenen öğretmenlerle başarı gelir.

NOT TUTMAYI SEVERDİ

Biyoloji öğretmeni Burcu Boyraz: Emir, hastalık dışında bütün derslere katılmaya özen gösterirdi. Not tutmayı sever, düzensiz bir defteri vardı. Kesinlikle bir yerden destek almadı biz ne verdiysek o...