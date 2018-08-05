Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Dakika haberi! Liselere yerleştirme esas nakil kılavuzu yayımlandıMEB tarafından Liselere yerleştirmeye esas nakil kılavuzu yayınlandı. İlk nakil tercihleri 06-10 Ağustos tarihleride yapılacak.Belirlenen tarihlerde bir lsieye yerleşeyemeyenler için son fırsat 13 Ağustos'ta ikinci nakil için başvurmak olacak. E-Okuldan liselere nakil tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek. MEB LGS Nakil Kılavuzu yayınlandı mı? MEB LGS Nakil Kılavuzu Tıkla Öğren, LGS Boş Kontenjan Listesi buradan ulaşabilirsiniz.

LİSELERE YERLEŞTIRME ESAS NAKİL KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MEB LGS Nakil Kılavuzu yayınlandı mı?

Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması ise zorunlu olacak.

LGS (LİSEYE GEÇİŞ SINAVI) SORU DAĞILIMLARI

Öte yandan LGS (Liseye Geçiş Sınavı)’nın sınavının birinci bölümünde sözel alandan 50 soru sorulacak ve toplamda 75 dakika sürecek. Sözel bölümde; 8’inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10’ar olmak üzere toplamda 50 soru yöneltilecek.

LGS (Liseye Geçiş Sınavı)’nın ikinci bölümünde ise sayısal alandan 40 soru sorulacak ve toplamda 60 dakika sürecek. Sayısal bölümde; matematik ve fen bilimleri derslerinden 20’şer olmak üzere toplamda 40 soru yöneltilecek.

E-OKUL GİRİŞ SAYFASINA NASIL ERİŞİLİR?

30 Temmuz 2018 tarihi itibariyle MEB'in resmi sitesi e-Okul'da açıklanacak olan LGS tercih sonuçlarını öğrenmek için E Okul'a giriş yapmanız gerekir. Bunun için "Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası, Okul numarası, Birkaç güvenlik sorusu yanıtmalamanız" ardından LGS yerleştirme sonuçları sayfasına erişmeniz gerekmektedir. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Okul giriş sayfasına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

e-Okul Liseye Geçiş Sınavı tercih sonuçları için tıklayınız

BOŞ KONTENJANLARIN İLANI VE NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu kolaylıkla yapabilecek. Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlayacak. İşte 2018 LGS nakil başvuru ve yerleştirme takvimi de şu şekilde:

1. Nakil başvuru haftası: 6-10 Ağustos

Nakil sonuçları: 13 Ağustos

2.Nakil başvuru haftası: 13-17 Ağustos

Nakil sonuçları: 19 Ağustos

3.Nakil başvuru haftası: 27-31 Ağustos

Nakil sonuçları: 3 Eylül

4.Nakil başvuru haftası: 3-6 Eylül

Nakil sonuçları: 8 Eylül