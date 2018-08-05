Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 YKS üniversite tercihleri ne zamana kadar sürecek gibi aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Milyonlarca üniversite adayı, 31 Haziran - 1 Temmuz 2018 yılında girdiği YKS sınav sonuçları 1 Ağustos tarihi itibarıyla açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber barajı geçerek sıralamaya giren üniversite adaylarını YKS üniversite tercihleri heyecanı kapladı. 2018 YKS üniversite tercihlerinin ne zaman biteceğini merak edenler için, 2018 üniversite tercihleri ne zamana kadar sürecek sorusunun cevabı haberimizde bulunuyor.

2018 YKS üniversite tercihleri ne zamana kadar sürecek?

Öğrenciler, 7-14 Ağustos tarihleri arasında 24 üniversiteyi tercih edebilecek. Yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanacak. YÖK, ön lisansa 338 bin 176, lisansa 471 bin 375, özel yeteneğe 30 bin 735 olmak üzere toplamda üniversitelere 840 bin 286 kontenjan ayrıldı.

YKS’de sıralama barajı genişletildi

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre puan türleri 18'den 5'e indirildiği için bu yıl başarı sıraları gerilemişti. Özellikle hukuk, öğretmenlik ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) gibi bölümlerin boş kalması, adayların bu bölümlere yerleşememesi riski oluşmuştu. YÖK dün gerçekleştirdiği toplantıda eski baraj sıralamalarını bu nedenle güncelledi. Ardından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının, kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüştür. İlgili programların tercih edilebilmesi için gerekli asgari başarı sıralaması, öğrencilerin lehine yeniden belirlenmiştir." Buna göre iki aşamalı ve 18 puan türü olan sınav sistemi için belirlenen barajlar, yeni sisteme göre simule edildi. Geçen yıl 40 bin olan tıp barajı bu yıl 50 bin, 150 bin olan hukuk barajı 190 bin olarak belirlendi. Yine geçen yıl 240 bin başarı sıralaması barajı olan mühendislik 300 bin, mimarlık için 200 bin başarı sıralaması barajı da 250 bin olarak simule edildi. Öğretmenlik programları ise 240 binden 300 bine kaydırıldı.