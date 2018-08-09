Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 LGS nakil işlemleri ne zamana kadar yapılacak, LGS nakil işlemleri son başvuru tarihleri ne zaman ve LGS nakil ve tercih işlemleri nereye nasıl yapılacak ve Lise boş kontenjanlar gibi aradıklarınıza buradan ulaşacaksınız. 2018 LGS sınavına girip liseye yerleşemeyen veya yerleştiği okuldan başka bir liseye nakil olmak isteyen adaylar 2018 LGS nakil işlemleri son başvuru tarihini merak ediyor. Nitelikli bir liseye yerleşmek isteyen her bir lise öğrenci adayı, LGS nakil başvurularının nereye yapılacağını sorguluyor. İşte 2018 LGS son başvuru tarihi, nakil kılavuzu ve nakil işlemleri ile ilgili aradıklarınız...

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2018 LGS nakil işlemleri nereye, nasıl yapılır?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilerin kullanımına açtığı, öğrenciyi ilgilendiren sonuç ve duyuruların yapıldığı E Okul VBS ekranı, kimlik bilgileriyle kolayca ziyaret edilebiliyor.

E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Liselerde boş kontenjan sorgulama nasıl yapılır?

Lise tercihlerini yapacak olan öğrenciler, ilk sonuçların ardından nakil yerleştirmelerine odaklandı. Nakil yerleştirmelerine E Okul üzerinden açıklanan veriler aracılığıyla erişebilecek olan öğrenciler, boş kontenjan bilgilerinden yararlanacak. Boş kontenjan bilgileri aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

MEB nakil işlemi son tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), nakil dönemiyle ilgili ayrıntıların yer aldığı ‘Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’nu yayınladı. Buna göre, dört dönemde yapılacak nakil başvuruları 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Sonuçları sırasıyla 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül’de açıklanacak.

Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Her dönemde öğrenciler LGS, adrese dayalı yerleştirme ve pansiyonlu okullar için en fazla beşer okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

TOPLAM 4 NAKİL DÖNEMİ OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), nakil dönemiyle ilgili ayrıntıların yer aldığı ‘Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’nu yayınladı. Buna göre, dört dönemde yapılacak nakil başvuruları 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Sonuçları sırasıyla 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül’de açıklanacak.

Bakanlığın yayımladığı nakil kılavuzunda yer alan bilgilerine göre 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek. Her dönemde öğrenciler LGS, adrese dayalı yerleştirme ve pansiyonlu okullar için en fazla beşer okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla örenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması ise zorunlu olacak.

İLK TERCİHİNDE YERLEŞENLERİN KAYIT ALANINDAN TERCİH ZORUNLULUĞU OLMAYACAK

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla beş okul tercihinde bulunabilecek. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak. Sınava katılmayan öğrencilere ise Merkezî Sınavla öğrenci alan okullar tercih ekranı açılmayacak.

TERCİH EKRANINDA OKULLAR RENKLERLE BELİRTİLECEK

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtecek.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtecek. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.

OBP İKİNCİ KRİTER

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Eşitlik halinde sırasıyla; Ortaokul Başarı Puanına (OBP), yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılacak. Yerel yerleştirmeye esas nakil, sırasıyla ortaöğretim kayıt alanı, OBP, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

Öğrenciler, istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 4’üncü nakil başvuru döneminde 'Meslekî Eğitim Merkezleri'ni de tercih edebilecek.