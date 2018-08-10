Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖKDİL sınav başvurusu nasıl yapılır, YÖKDİL sınav başvurusu nereye yapılıyor ve YÖKDİL sınavı son başvuru tarihi ne zaman? gibi aradıklarınıza buradan ulaşacaksınız. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı için başvurular 8 Ağustos tarihi itibarıyla başladı. Bu tarihten itibaren YÖKDİl sınavı başvuru sonuçlarının nereye yapılacağı merak edilirken, YÖKDİL sınav başvuru son tarihi ne zaman? sorusu da ilgi ile aranıyor. 22 Eylül Cumartesi günü saat 14:00'te tek oturum hâlinde yapılacağı bildirilen YÖKDİL sınavı için başvurular 17 Ağustos'a kadar devam edecek. İşte YÖKDİL sınavı ile ilgili merak edilenler...

SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç geçen haftalarda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

“Alana özgü” tek yabancı dil sınavı niteliğinde Yeni YÖK'ün bir projesi olan YÖKDİL Sınavının beşincisi 22 Eylül 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.Beşinci YÖKDİL Sınavının başvuruları 08-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, elektronik ortamda http://yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.Öğrenci ve akademisyen dostu Yeni YÖK” olarak gerçekleştireceğimiz Beşinci YÖKDİL Sınavının akademisyenlerimize hayırlı olmasını dileriz.”

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınav, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 14.00’te tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.,

Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.

Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR ÖDENECEK?

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 85 (seksen beş) TL’dir.

Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

YÖKDİL'E KİMLER KATILABİLİR?

YÖK'ten gelen açıklamaya göre, YÖKDİL sınavı 3 grupta Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında; İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca dillerinde yapılacaktır. 5.YÖKDİL sınavına yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL'DE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.