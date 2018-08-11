Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 PMYO polis alımı başvuru şartları neler, PMYO sınavı ve başvurusu ne zaman olacak? Polis olma hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği 2018 PMYO için beklenen açıklama geldi. EGM'nin ilana çıktığı 2018 PMYO polis alımında başvuru şartları, sınav tarihi, başvuruların nereden yapılacağı merak konusu oldu.

İşte 2018 PMYO polis alımına dair tüm detaylar...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Polis Akademisi'ne bağlı polis meslek yüksekokullarına (PMYO) 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için polis memuru adayı alımı yapılacağı bildirildi. Açıklamada, toplam 2 bin 500 öğrencinin alınacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ön başvurular Polis Akademisi Başkanlığına ait pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek. 2018 yılı PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartlar; T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 01 Ekim 2018 tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260,000 ham taban puan almış olmak. (Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150,000 ham taban puan almış olmak şartı aranacak.) Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacak. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek"

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