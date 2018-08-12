Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lisans tercih robotu nasıl kullanılır 2018, 2 ve 4 yıllık üniversitelerin tercih sıralaması nasıl yapılır? YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile beraber üniversite adaylarının tercih süreci başladı.YÖK'ün, adayların tercih işlemlerini kolaylıklaştırmak için hazırladığı tercih robotu, adayların tercihlerini yönlendirmesinde yardımcı olacak. Peki YKS tercih robotu nasıl kullanılır, 2 ve 4 yıllık üniversitelerin tercih sıralamaları nasıl, üniversite tercih robotu ile nasıl tercih yapılır? İşte detaylar...

YÖK TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK Atlas TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN