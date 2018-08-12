Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından  hazırlanan "2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören veya  Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ",  Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında,  örgün eğitim yapan özel ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören Türkiye  Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için resmi okullarda öğrenim gören bir  öğrencinin okul türüne göre, her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere  eğitim ve öğretim desteği verilebilecek. Eğitim ve öğretim desteğinden, özel okul öncesi eğitim kurumlarından  eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim öğretim  yılı süresince yararlandırılabilecek.

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir  derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her durumda derslik  başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilecek. Eğitim ve  öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Hazine ve Maliye  Bakanlığı ile MEB tarafından belirlenecek.

Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve  gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci  sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile  öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak  verilecek.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek  dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri halinde bu  tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili kanuna göre hesaplanacak  gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi istenecek.

Süresinde ödenmemesi halinde bu tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığına  bağlı vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde,  ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.

Destek tutarları

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında  açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim  görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk  defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin  290'ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira, ortaokullar ve  liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610'ar lira ile temel liselerdeki 24 bin  öğrenciye 3 bin 960'ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez  eğitim öğretim desteği verilecek.

Destek Bakanlık bütçesinden karşılanacak

İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve  türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer  ilgili hususlar  Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak kılavuzda belirtilecek. İllere okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep  gelmesi durumunda Milli Eğitim Bakanlığı boş kalan kontenjanları aynı okul  türünden talebin fazla olduğu illerde kullanabilecek.

Eğitim öğretim desteği, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla  konulan ödenekten karşılanacak.