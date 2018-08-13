LGS 1. nakil tercih yerleştirme sonuçlarını sorgulamak için haberimize bakabilirsiniz. LGS 1. nakil tercih yerleştirme sonuçlarını sorgulamak için haberimize bakabilirsiniz. Millî Eğitim Bakanlığı, liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönem şeklinde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilk olan LGS 1. Nakil sonuçları açıklandı. LGS 1 nakil sonuçlarına e Okul sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Ortaöğretimde eğitim görecek yüzbinlerce öğrenci, LGS 1. nakil yerleştirme sonuçlarını merak ediyor. LGS nakil yerleştirme diğer dönemleri ise 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül olarak belirlenmişti.