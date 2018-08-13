Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LGS 1. nakil tercih yerleştirme sonuçlarını sorgulamak için haberimize bakabilirsiniz. LGS 1. nakil tercih yerleştirme sonuçlarını sorgulamak için haberimize bakabilirsiniz. Millî Eğitim Bakanlığı, liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 4 dönem şeklinde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilk olan LGS 1. Nakil sonuçları açıklandı. LGS 1 nakil sonuçlarına e Okul sistemi üzerinden ulaşılabiliyor. Ortaöğretimde eğitim görecek yüzbinlerce öğrenci, LGS 1. nakil yerleştirme sonuçlarını merak ediyor. LGS nakil yerleştirme diğer dönemleri ise 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül olarak belirlenmişti.

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