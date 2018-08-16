Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DGS sınav sonuçları açıklandı mı, DGS sınav sonuçları sorgula, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, DGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak ve DGS sınav sonuçları öğrenci girişi sorgulama gibi detaylar haberimizde yer alıyor. Binlerce öğrenci, 2018 Dikey Geçiş Sınavında (DGS) ter döktü. ÖSYM tarafından belirlenen tarihe göre 2018 16 Ağustos günü açıklanacak 2018 DGS sınav sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM'nin resmî sitesinden açıklanacak olan DGS sınav sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. DGS sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunu arayanlar, 2018 Dikey Geçiş Sınavının açıklandığı andan itibaren DGS sonuçlarını öğrenmek için Google'dan aramalarını gerçekleştirecek. İşte 2018 DGS sınav sonuçları ile ilgili aradıklarınız...

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2018 DGS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2018 ÖSYM takvimine göre Dikey Geçiş Sınav (DGS) sonuçları 16 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacağı bekleniyor. ÖSYM tarafından henüz resmî bir açıklama gelmese de bu tarihte DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı belirtiliyor.

DGS tercihleri nasıl yapılacak?

ÖSYM' tarafından puanlar belli olduktan sonra DGS tercih kılavuzu üzerinden başvuru yapacak olanlar için sınav merkezinden bir uyarı yapıldı. Tablo 2 üzerinden DGS tercih başvurularını yapacak olan öğrenciler, üniversite koşullarını sağlanmadığı taktirde başvuruları geçersiz olacak. Adaylar, www.osym.gov.tr üzerinden yayınlanacak olan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi hususunda uyarılarda bulunuldu. Söz konusu tabloda, ön lisans programından mezun olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği öğrenilecek. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz

sayılacaktır.

DGS değerlendirmesi nasıl yapılıyor?

4.1. sayısal ve sözel standart puanların hesaplanması

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

4.2. ön lisans başarı puanı

2018-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.