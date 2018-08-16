Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ehliyet Sınav sonuçları gün içinde açıklanması bekleniyor. MEB daha önce yayınlandığı takvimde ehliyet sınav sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu. Peki, Ehliyet sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, daha önce ne zaman saat kaçta açıklanmıştı, tüm detaylar haberimizde....

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI ÖNCEKİ SINAV SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

Binlerce adayın büyük bir heyecanla beklediği ehliyet sınav sonuçlarının 16 Ağustos'ta yani bugün resmen açıklanması bekleniyor. Ancak saat bilgisi paylaşılmadı. Bir önceki sınav saat 16:30’da açıklanmıştı. Adaylar sınav sonuçlarına MEB'in internet sayfası http://www.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

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EHLİYET SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

4 Ağustos 2018 Ehliyet sınav sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor. Ehliyet sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden erişim sağlayabilirsiniz.

GELECEK EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN?

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.



EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur. Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır. Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.



DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı sınavdan geçer not alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Direksiyon sınavının ne zaman yapılacağı ise kayıtlı olunan kurs tarafından belirlenecek.

SINAV SİSTEMİ DEĞİŞİYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

"Dönem açmama cezası" yürürlükten kaldırıldı

Buna göre, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında başarısız olan kursiyer oranının yüzde 55 ve üstünde olması durumunda kurs hakkında verilen "dönem açmama cezası" yürürlükten kaldırıldı.

Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açılışlarının il ve ilçelerin nüfusu dikkate alınarak yapılması uygulamasına son verildi. Kursların, müstakil binalarda açılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Telafi dersleri verilecek

Bu kurslarda görev yapan eğitim personelinin izinli veya raporlu olması nedeniyle yapılamayan dersler telafi edilmek zorunda olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca personele yönelik açılan sürücü kurslarında, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına ait sınav araçları kullanılabilecek.

Direksiyon eğitimi uygulama sınavında değişiklik

Yeni düzenleme ile direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında geri geri park alanında olduğu gibi geri geri "L" alanında da araçta bulunan komisyon başkanı ve usta öğretici araçtan inerek değerlendirme yapacak.

Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının mevcut binalarında ve 1 Ocak 2020'ye kadar nakillerinde müstakil bina şartı aranmayacak.