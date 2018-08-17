Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki genç karateci, Ordu’da düzenlenecek Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası için Millî Takım’a çağrıldı. Şişmanoğlu ve İlgün, minik yıldızlar kategorisinde mücadele edecek. İhlas Koleji Karate Spor Kulübü Antrenörü Kürşat Usda, her iki sporcusunun da gelecek vadeden karateciler olduğuna dikkat çekti. Bu yıl hem akademik hem de sportif olarak başarılı bir yıl geçirdiklerini söyleyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Sporcularımızın yanı sıra akademik alanda da bu yıl üstün başarılar elde ettik. Öğrencilerimizden Mustafa Emir Gazioğlu YKS Türkiye birinciliğini kazandı. Ömer Faruk Doğru, Türkiye 12.’si oldu. Ayrıca İhlas Koleji olarak ilk 100’de 9, ilk 500’de 20, ilk 1000’de 29 ve ilk 5000’de 61 derece elde ettik” dedi.