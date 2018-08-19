Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liselere yerleştirmede ikinci nakil sonuçları açıklandı! e-okul lise nakil sonuçları sorgulama... Milli Eğitim Bakanlığı'nın boş kontenjanlar dahilinde kabul ettiği ikinci nakil tercih sonuçları, bugün erişime açıldı. Binlerce kişinin merakla beklediği MEB ikinci nakil sonuçları, bakanlığın değerlendirmeyi tamamlamasının ardından öğrenciler tarafından sorgulanabilecek. Bu aşamada da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, E-Okul üzerinden üçüncü nakil tercihi için işlemlerine başlayacak. İşte, MEB lise ikinci nakil sonuçları hakkında detaylı bilgiler...

2. NAKİL TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Liselere yerleştirmelerde E-Okul üzerinden tercih yapıp giremeyen 91 bin 687 öğrenciden ise 45 bin 670’i, birinci nakil dönemi sonucunda sınavlı veya sınavsız okullara kayıt hakkı kazanmıştı. 17 Ağustos tarihinde sona eren ikinci nakil dönemiyle birlikte, yaklaşık 40 bin öğrenci yerleştirilmeyi bekleyecek. Bu dönemde de yerleşemeyen öğrenciler, 3. nakil dönemini bekleyecek. Üçüncü dönem 27-31 Ağustos aralığında gerçekleşecek.

FARKLI OKUL TÜRÜ ZORUNLULUĞU YOK

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmuyor.

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanı’ndan okul tercih etme zorunluluğu yok. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanı’ndan seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabiliyor. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu yok.

TERCİH LİSTESİNİN ÇIKTISI ALINACAK

Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacak.

Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabiliyor.

Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacak.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BOŞ KONTENJAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Lise tercihlerini yapan ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, ikinci sonuçların ardından yeniden tercihlere odaklanacak. Nakil yerleştirmelerine E Okul üzerinden açıklanan veriler aracılığıyla erişebilecek olan öğrenciler, boş kontenjan bilgilerinden yararlanacak. Boş kontenjan bilgileri aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

BOŞ KONTENJAN BİLGİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ