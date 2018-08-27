Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 sağlıkta lisans tamamlama sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. 17 Ağustos'ta sona eren başvuruların sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık programlarının önlisans bölümünden mezun olanlar, sağlıkta lisans tamamlama sınavı ile eğitimlerini ileri seviyeye taşımak istiyor. Peki 2018 SLT sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Henüz resmi bir açıklama gelmese de sağlıkta lisans tamamlama sonuçlarının önümüzdeki birkaç gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Geçen sene başvuru sonuçları 10 gün sonra açıklanmıştı. Bu sene Kurban Bayramı tatilinin araya girmesi ile birlikte bu süreç biraz uzamış görünüyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.