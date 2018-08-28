Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, söz konusu öğretim üyeleri, Hava Ulaştırma Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İşletme Fakültesinde istihdam edilecek. Adaylar, THK Üniversitesi Personel Müdürlüğüne 11 Eylül'e kadar şahsen veya posta yoluyla başvurabilecek. İlana ilişkin bilgilere "www.thk.edu.tr" adresinden de ulaşılabilecek.
THK Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak
28.08.2018 - 07:09 | Son Güncelleme: 28.08.2018 - 07:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak.
Etiketler : türk hava kurumu,türk hava kurumu üniversitesi,akademisyen,
577994 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/577994.aspx
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