Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki bakanlarda atılan Tweetler ortalama 150-300 beğeni alırken Selçuk’un göreve gelmesinin ardından paylaşımların beğeni oranı 8 binlere kadar ulaştı. Bakanlığın bir diğer resmî sosyal medya hesabı Instagram takipçi sayısı arttı. Paylaşılan fotoğrafları takipçiler tarafından beğeni oranı 200-300 arasında iken bu oran yeni bakan ile beraber 2 binlere kadar ulaştığı görüldü.