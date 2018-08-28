Önceki bakanlarda atılan Tweetler ortalama 150-300 beğeni alırken Selçuk’un göreve gelmesinin ardından paylaşımların beğeni oranı 8 binlere kadar ulaştı. Bakanlığın bir diğer resmî sosyal medya hesabı Instagram takipçi sayısı arttı. Paylaşılan fotoğrafları takipçiler tarafından beğeni oranı 200-300 arasında iken bu oran yeni bakan ile beraber 2 binlere kadar ulaştığı görüldü.
Sosyal medyada Bakan Selçuk rüzgârı
28.08.2018 - 07:12 | Son Güncelleme: 28.08.2018 - 07:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un attığı Tweetler sosyal medyanın gündemine otururken, MEB’in sosyal medya hesapları önemli oranda takipçilerin listesine girmeyi başardı.
Etiketler : ziya selçuk,
577995 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/577995.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER