Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü’nde düzenlenen ve üç gün sürecek olan seminer programının açılış konuşmasını İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin yaptı. Konuşmasına İhlas Eğitim Kurumlarının kurucusu merhum Dr. Enver Ören’in “Eğitim gönüllere dokunmaktır” sözüyle başlayan Yeltekin, yeni eğitim öğretim yılını açmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade eden Bedri Yeltekin, “Bu yıl YKS Türkiye birincisinin ve on ikincisinin İhlas Koleji’nden çıkmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca ilk yüze giren birçok öğrencimiz oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

PLAKET TAKDİMİ

Yeltekin konuşmasının sonunda İhlas Eğitim Kurumlarında 10. ve 20. yılını dolduran idareci, öğretmen ve çalışanlara plaket takdim etti.