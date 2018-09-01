Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İSTANBUL

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları önceki gece yarısı açıklandı. Yoğunluk sebebiyle öğrenciler uzun süre sisteme giriş yapamadı. Sonuç sayfasına ulaşabilen öğrencilerden bazıları ise “Sonuç kaydınız yoktur” hatası ile karşılaştı. Bu hata ÖSYM tarafından ilerleyen saatlerde düzeltildi. Özellikle ‘sözel’ alanında büyük tutarsızlık ve mağduriyet yaşandığını belirten öğrenciler yerleştirmelerin gözden geçirilmesini talep etti.



BİR SENE KAYIP DEĞİL

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM’nin paylaştığı verilere göre, tercih yapma hakkına sahip olan 1 milyon 749 bin 144 adaydan, 1 milyon 206 bin 811’i tercih yaptı. Yani yaklaşık 550 bin aday tercih yapma hakkını kullanmadı. Artık adaylar mutsuz olacağı bir mesleği seçmek yerine bir sene daha hazırlanmak istiyor. İstemediği bir okulu kazanırsa sonraki yıl sınava girdiğinde ortaöğretim başarı puanı yarı yarıya düşecek ve sene kaybı olacak. Bunu göz ardı etmeyen geniş bir kitle var.



80 BİN BOŞ KONTENJAN

Devlet, vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans ve önlisans programlarında toplam 128 bin 508 kontenjan boş kaldı. Bu sayı devlet üniversitelerinde 80 bin 103, vakıflarda ise 37 bin 939 oldu. YKS’ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan 857 bin 240’ı lisans, önlisans ve açıköğretim programlarına yerleşti.



ALTI ÖĞRENCİDEN BİRİ...

İmtihana başvuran adaydan yalnızca 394 bin 945’i lisans programlarına yerleşebildi. Yani 6 öğrenciden biri lisans programına girebildi. Ön lisans ve açık öğretim fakültelerinin programları da dâhil edildiğinde 857 bin 240 öğrenci üniversiteli oldu. Bu rakam da dikkate alındığında yaklaşık 3 öğrenciden biri yükseköğretim programlarına yerleşmiş oldu.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşenler için kayıt maratonu haftaya başlıyor. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül’de yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bir ihtimal daha var: Ek yerleştirme

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018- YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama sebebiyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 15 lira olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapacakları tercihler işleme alınmayacak.