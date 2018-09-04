Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Okullar ne zaman açılacak, 2018 yaz tatili ne zaman bitecek, tatil uzadı mı 2018-2019 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak' gibi soruların yanıtları merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklama ile bu soruların yanıtı öğrencilerle paylaşılmış oldu. 8 Haziran'da başlayan yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden veliler de tatillerinin sonunu ona göre planlayacak. Yaklaşık 3 ay süren tatilin son günlerine yaklaşılırken merak edilen bir diğer konu da 'yaz tatili uzadı mı' oldu. MEB'in yayınladığı çalışma takvimi ile merak edilen tüm soruların yanıtı verildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile velilerin ve öğrencilerin merak ettiği okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını paylaştı. Öğrenciler yaz tatilinin son günlerinin tadını çıkarırken okulların açılacağı tarihi araştırıyor, bir yandan da yaz tatili uzar mı merak ediyor. Peki 2018'de okullar ne zaman açılacak?

2018 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2018 - 2019 MEB çalışma takvimine göre okulların ne zaman açılacağı kesinleşti;

Buna göre okulların açılma tarihi birinci dönem başlangıcı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü olacak ve 18 Ocak 2019 cuma gününe kadar devam edecek.

15 günlük yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve önümüzdeki dönem okullar 14 Haziran 2019 cuma günü kapanacak.

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ERKEN BAŞLIYOR

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.”

VELİLERE KORSAN SERVİS UYARISI

Antalya Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Şahin, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi velileri korsan servise karşı uyardı. Şahin, şoför kartı ve oda kaydı bulunmayan servis şoförlerinin tercih edilmemesi gerektiğini söyledi.

Korsan servisin çocukların hayatını tehlikeye attığını belirten Antalya Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Şahin, bazı şoförlerin akşam başka işte çalışıp sabah okul servisi şoförlüğü yaptığını ve uykusuz kaldıklarında kazaya neden olabileceğini ifade etti. Şahin, “Bazı aileler günlük okul servisi değiştiriyor. Odaya kayıtlı şoförler sezonu tamamlamak zorunda. Şoförlerimizin gerekli tüm belgeleri kayıtlı ve her yıl güncelleniyor. Veliler olumsuz bir durumda korsan serviste muhatap olacak kişi bulamıyor” diye konuştu.

Mesaj sistemiyle talep eden ailelerin, çocuğunun durumunu öğrenebildiğini belirten Şahin, velilerden gelen şikayetlerin de kayıt altına alınarak değerlendirildiğini söyledi. Şahin, “Bu yıl hayata geçecek olan Araç Takip Sistemi ile servislerin kaç kilometre hızla hareket ettiği, okula ulaşıp ulaşmadığı, trafikteki durumu bilgisi de oda tarafından takip edilecek” dedi.