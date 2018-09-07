Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin de dahil olduğu 15 ülkeden 10 binden fazla ebeveyn ve bin 500 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirdiği ‘Eğitimin Değeri: Başarının Bedeli’ araştırmasına göre Türkiye’de ebeveynlerin yüzde 21’i büyükanne ve büyükbabaların torunlarının üniversite eğitimi masraflarına katkı sağladığını söylüyor.

Türkiye, büyükanne ve büyükbaba katkısının araştırmanın gerçekleştirildiği ülkeler arasında en yüksek olduğu ülke olarak ön plana çıkıyor.

Ailelerin yüzde 73’ü çocuklarının eğitimi için borçlanırken her 5 üniversiteliden 4’ü yarı zamanlı çalışıyor. Ailelerin sadece yüzde 11’i bu masrafı birikimlerinden karşılıyor.

EN BORÇLU TÜRKİYE



Türkiye’deki ebeveynlerin yüzde 73’ü çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için sosyal aktivitelerinden ödün veriyor. Yüzde 39’u da daha uzun saatler veya 2’nci bir işte çalışıyor.

Bununla birlikte ebeveynlerin yüzde 71’i (küresel ortalama yüzde 35) eğitim masraflarını karşılamak için borçlandıklarını ifade ederken Türkiye, araştırmanın gerçekleştirildiği ülkeler arasında ebeveynlerin eğitim masraflarını karşılama amacıyla borçlanma oranının en yüksek olduğu ülke olarak dikkat çekiyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ PAHALIYA PATLIYOR



Türkiye’den 502 ebeveynin ve 100 öğrencinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre bir üniversite öğrencisinin okul ücreti, konaklama, faturalar ve yaşam giderleri dahil olmak üzere eğitim süreci boyunca toplam harcaması ortalama 87 bin TL.

6 SAAT ÇALIŞIYORLAR



Ebeveynler çocuklarının üniversite eğitimi boyunca toplamda ortalama 49 bin TL harcadıklarını ifade ediyor. Araştırma sonuçları, öğrencilerin arada oluşan yaklaşık 38 bin TL’lik farkı yarı zamanlı işlerde çalışarak kapatmaya çabaladıklarını gösteriyor.

Türkiye’de her 5 üniversite öğrencisinden 4’ü günde ortalama 4.9 saat yarı zamanlı bir işte çalışıyor.

BİRİKİMDEN FAYDALANIYORLAR



Araştırmaya Türkiye’den katılan ailelerin yüzde 91’i çocuklarının üniversite eğitimi masraflarını günlük kazançlarından karşıladıklarını belirtirken, yalnızca yüzde 11’i belirli bir birikim veya yatırım hesabından karşıladıklarını ifade ediyor.

Ebeveynlerin yüzde 68’i çocuklarının eğitimi için birikim yapmaya önceden başlamış olmayı arzuluyor. Yüzde 62’si daha düzenli ve daha fazla birikim yapmış olmayı, yüzde 24’ü çocuklarına para yönetimi hakkında eğitim vermiş olmayı diliyor.