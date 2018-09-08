Liselere girişte 4. ve son nakil dönemi tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) sitesinde yayınlandı.
LGS 4. nakil sonuçları açıklandı SORGULA | Liselere giriş sınavı 4. nakil sonuçları TIKLA ÖĞREN
08.09.2018 - 10:03 | Son Güncelleme: 08.09.2018 - 10:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Liselere Giriş Sınavı (LGS) 4. nakil sonuçları açıklandı.
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579518 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/579518.aspx
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