Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversiteyi kazanan öğrenciler için en düşündürücü konulardan biri barınma... Okulların açılma dönemine yakın öğrencilerin kiralık daire arama süreci de sürüyor. Facebook itiraf sayfaları bu aralar üniversitelilerin gözdesi... Öğrenciler üst sınıflardaki arkadaşlarının evlerini devralarak kurulu düzene oturmanın derdinde... Bu yüzden her şehrin benzer platformlarında çok çetin bir pazarlık görülüyor. Bunun yanı sıra daire ararken önceliği münasip kira fiyatlarına veren öğrenciler için birçok püf noktası da mevcut. Ucuza ev kiralamak isteyen öğrencilerin en çok pazarlık payına dikkat etmesi gerekiyor. Ev sahibine depozitodan feragat etmeyi teklif etmek, kiranın ödeneceği günü aylık gelirin bankaya yatırıldığı döneme göre ayarlamak ya da evin bazı bakım süreçlerini üstlenmek, pazarlık tekliflerine olumlu etkide bulunuyor. Özel kontrat süreleri belirlemek de aylık kira bedelinin düşmesini sağlıyor. Bazı ev sahipleri, uzun ya da kısa süreli kiralamalar için özel indirimler sunabiliyor. Tutulacak dairenin konumu kira bedeli için önemli faktörlerin başında geliyor. Okul bölgesinde yer alan evlerin fiyatları genellikle öğrencilere özel olarak düşük tutuluyor. Bu sebeple okulların açılmasına az bir süre kala öğrenci, keşif turuna çıkmalı. Bölgedeki kira miktarının yüksek bulunması durumunda, aylık yol masrafları da hesaba katılarak okula belli mesafedeki diğer semtlerin değerlendirmesini yapmak icap ediyor. Ev kirasının, faturaların ve aidatların bir ev arkadaşıyla ortaklaşa ödenmesi de öğrencilerin üzerindeki yükü önemli nispette hafifletiyor. RE/MAX Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Karahan “İstanbul genelindeki ofislerimizden aldığımız bilgilere göre, öğrencilerin kiralık ev arayışları özellikle Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy ilçelerinde yoğunlaşıyor” dedi.

İKİNCİ EL EŞYA

Ev eşyalarını tamamlamak için bütçeniz mahdutsa bir gün mutlaka yolunuz onlara düşecek. Kullanılmış ve temiz eşyaların içinden bütçenize en uygun olanları seçip satın alabilirsiniz. Üstelik pazarlık serbest.