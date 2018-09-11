Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Milyonlarca öğrencinin hayalindeki üniversiteye yerleşmek için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yoğun sınav maratonundan çıkan öğrenciler için YKS sınavının ardından heyecanlı tercih dönemi başladı. Tercih döneminde istediği üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ise ek tercihler yapılacak. ÖSYM'nin yaptığı genel yerleştirme işlemi sonunda herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan çok sayıda genç, ek yerleştirme tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağına odaklanmış durumda. ÖSYM'nin YKS ek yerleştirme işlemleri ile bir fırsat daha elde edecek olan üniversiteli adayları, 'YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor.İşte, 2018 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorularının cevabı ve konuya dair detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2018

YKS ek tercih işlemleri için takvim henüz belli olmadı. YKS tercih sonuçlarına göre, üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar elektronik kayıtlarını 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında, kesin kayıt işlemlerini de 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Üniversite kayıtlarının sona ermesi ile birlikte boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Fakat ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ek tercih kılavuzu yayınlandığı zaman ek tercih takvimi de belli olacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

YKS ek yerleştime işlemleri için tarih henüz belli değil. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2018-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.