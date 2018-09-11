Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MEB eğitim öğretim takvimi 2018-2019, (okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı) bakanlığın resmi web sitesinde 6 Haziran 2018 tarihinde yayımlandı. LGS nakil (yerleştirme) sonuçları Cumartesi günü açıklandıktan sonra öğrenciler, oryantasyon (uyum) programları hakkında bilgilendirme 10 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İlköğretim, ortaöğretim, lisede okuyan öğrenciler için bu sene eğitim takvimi nasıl? İşte kurum tarafından yayımlanan genelge...





2018 yılında ilk zil, 17 Eylül 2018 tarihinde çalıyor; öğrenciler eğitim-öğretim dönemine başlıyor. İlk dönem öğrenciler 123 gün okula gidecek. Ara tatil (15 tatil) 18 Ocak 2019 tarihinde başlıyor, 3 Şubat 2019 tarihinde sona eriyor. 4 Şubat 2019 Pazartesi günü ikinci dönem başlıyor. İkinci dönem 130 gün sürüyor. Öğrenciler için eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran 2018 tarihinde sona eriyor..





Eğitim-öğretim takviminin yayımlanmasından sonra öğrenciler 2018-2019 yıllarında hafta içi hangi günler okullar tatil, sorusunun cevabı belli oldu. Buna göre, 1 Ocak 2019 yılbaşı Salı gününe denk geliyor. 23 Nisan 2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Salı gününe denk geliyor. 1 Mayıs 2019 Emek ve Dayanışma Günü, Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın arefe günü Salı gününe denk gelirken, Ramazan Bayramı 1-2-3 (Çarşamba, Perşembe, Cuma) günleri öğrenciler okula gitmeyecek..





e-Okul ders programı 2018-2019 kurumun resmi sitesinde belli olurken gerek öğrenciler gerek veliler eğitim-öğretim dönemine ait tüm bilgileri bu sitede görebilecek: Sınav tarihleri, ders notları, sınav sonuçları, devamsızlık bilgileri.





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