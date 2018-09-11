Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındaki araştırma görevlilerinin 2018 güz dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına ilişkin açıklama yapıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI



Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesine göre atanan ve 674 sayılı KHK ile statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden, yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için gerekli koşullara yer verilen açıklamada, lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların YÖKDİL, ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan, ALES'ten ise son 5 yıl içinde (2013 güz ve sonrası) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, yüksek lisans eğitimi aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa ilan edilen kontenjanlara başvurabilecek.

SON BAŞVURU 14 EYLÜL



Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları yükseköğretim kurumunun onayını alması, atandıkları yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan veya yapacak ÖYP araştırma görevlilerinin ise bu kontenjanlara başvurmaması gerekiyor.

ÖYP 2018 güz dönemi lisansüstü programlar için tercih işlemleri, 14 Eylül saat 17.00'ye kadar, YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek.