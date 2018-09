Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Ahmet Ataoğlu, yaptığı açıklamada, orta ve lise çağındaki çocuklarda klinik olarak gözlenen okul adaptasyonu, uyum ve psikolojik davranış bozukluklarının sebebinin aileden kaynaklı olduğunu söyledi.

"GÜVEN ORTAMINI TESİS EDİN"



Aile ortamındaki huzursuzluğun, anne ve babanın kendi arasındaki ilişkinin bozuk olmasının, aile içindeki tartışma ortamının çocukların temel güven duygusunu zedelediğini dile getiren Ahmet Ataoğlu, "Korku ve güven bütün canlılarda esastır. Bütün canlılar ve insanlar temel güven üzerine bir hayat inşa etmek isterler. Üzerlerindeki korkuyu atmış bir hayatı yaşamak isterler. Ailelerin her an bir parçalanma gibi bir korku oluşturması, her an bir kavga ortamının oluşması çocukta temel güven ve yarınına güvenle bakacak ortamı bozmakta." diye konuştu.

ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ VE UYUM SORUNU



Ahmet Ataoğlu, "Ailelerde eşler birbirleri ile olan ilişkilerinde temel güven duygusunu çocuklarına aşılamalı. Çocuklarına 'Biz bir aileyiz ve bu aile hep devam edecek.' duygusunu vermeliler. Uyum sorunu ve anlayış bozuklulukları olan çocukların aileleri bu duyguları çocuklarına veremiyor maalesef. Evdeki tartışma ve eşlerin birbirlerinden ayrılması çocuklarda güven ortamının bozmakta. Bu da çocuklarda davranış ve uyum sorunu açmakta. Okula uyumsuzluk, davranış bozukluğu olan çocuklar aileden gördüğü huzursuz ortamı okula taşıyor ve arkadaşları ile iletişime geçmeye çalışırken sorunlarını katlıyor, başarısız oluyor." diye konuştu.

OKUL KORKUSU



Okula yeni başlayacak çocuklardaki okul korkusunu ailelerin kendilerinin meydana getirdiğinin altını çizen Ataoğlu, "Aile içinde yapılan sohbetlerde ve okul ile ilgili anılar anlatıldığında, yeni bir yere başlamanın zorluklarını anlatırken aile farkına varmadan çocuğunu korkutmuş oluyor. Yeni bir ortamın tehlikesi, riski tanımadığı insanlar gibi kötü anılar anlatılır ve çocukların bilinç altına korkular yerleşir. Çocuk bu korku ile okula başlayıp annesinden ayrıldığında, ayrılıkla alakalı korkuları öğrendiği için o korkuları yaşamaya başlar. Aslında yapılacak iş çok basit. Okulla ilgili güzel anıları aile arasında konuşurken çocuklar bunu alırlar ve okula başladıklarında çok rahat bir süreç geçirirler hatta yeni bir şeye başlamanın bir sevincini yaşarlar. Okula başlarken yeni arkadaşlar edinme, iyi öğretmenler gibi pozitif şeyler anlatılsa çocuk bunu kapar ve hayatına uygular." şeklinde konuştu.