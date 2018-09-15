Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner, "2018-2019 eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce Bakan'ın imzasıyla illere genelge gönderildi. Genelge kapsamında birçok eğitim-öğretim alanı ve civarının güvenlik konusunda 'steril alan' haline getirilmesine yönelik tedbirler en üst seviyede alındı" dedi.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ'

Çetiner, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın evlerinden ayrılışlarından okullarına gidişlerine, okuldan çıktıktan sonra da yaya olarak toplu taşıma araçları ya da servislerle evlerine dönüşlerine kadar olan güzergahta kolluk güçleri olarak her türlü tedbiri alıyoruz. Lütfen özellikle yaşı küçük çocukları polis ve jandarmayla korkutmayalım. Başlarına bir iş geldiğinde, bir sorunla karşılaştıklarında onlara yardım edecek kişilerin kolluk görevlileri olduğunu bilmeleri yönünde eğitim verilmesinin uygun olacağını düşünüyorum" diye konuştu.