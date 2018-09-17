Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk ders zili bugün çalıyor... Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, yeni eğitim öğretim yılına bugün ‘merhaba’ diyecek. Okulların birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ercan Tutak, çocukların okul hayatında başarılı olmasını isteyen velilere tavsiyelerde bulundu. Tutak özetle şunları söyledi: Çocuklar eğitim-öğretimin başladığı bu dönemde dilediği kadar ambalajlı, katkı maddesi içeren ve öğün atlamasına neden olacak gıdalardan kaçındırılmalıdır. Sabah kahvaltısı muhakkak yaptırılmalı ve kesinlikle atlanmamalıdır. Çocuklarımız ilk derse uykulu bir şekilde ve aç karnıyla başlamamalıdır. Çocuklarımız, en az 8-10 saat uyuyup dinçleştikten sonra sabah kahvaltısı yaptırılmalı ve okula o şekilde gönderilmelidir. Çocuklar, okulda, mümkünse öğle saatlerinde onlar için kalorisi uygun şekilde hazırlanan sulu yemekleri yemelidir. Mümkün değilse anneler, kendi hazırladıkları çantaya süt, yoğurt, protein ağırlıklı olan bir sandviçi koymalıdır. Çocukluk çağında obezite çok yaygınlaştı ve çocuklarımızı obeziteye karşı sağlıklı ve doğal besleyerek koruyabiliriz.